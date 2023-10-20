ЦБ и МВД смогут обмениваться информацией о мошеннических операциях с 21 октября

Обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Закон об информационном обмене между Банком России и МВД России, который позволит эффективнее противодействовать кибермошенникам, вступает в силу 21 октября 2023 года, следует из данных на сайте регулятора.

"С 21 октября 2023 года сотрудники МВД России смогут оперативно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы "ФинЦЕРТ" Банка России. С этого дня вступает в силу закон об информационном обмене двух ведомств, который позволит усилить противодействие кибермошенникам", - говорится в сообщении ЦБ.

Так, согласно закону, порядок электронного взаимодействия определяется соглашением между сторонами. Предусматривается, что после обращения пострадавшего сотрудники МВД России вправе запросить у Банка России данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных средств. Если их не будет в базе "ФинЦЕРТ", регулятор обратится за уточнением в банки. Обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.

Уточняется, что сведения, которые регулятор получит от правоохранительных органов, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций.