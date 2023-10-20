В Крыму заявили, что республиканскому бюджету понадобятся дотации в ближайшие пять лет

По мнению председателя государственного совета республики Владимира Константинова, возвращению к профициту должно помочь увеличение турпотока

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Бюджет Республики Крым, который пока остается дефицитным, будет нуждаться в дотациях из федерального бюджета еще пять лет для развития инфраструктуры. Об этом сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Вести Крым".

"Крым - глубоко дотационный регион. Примерно 30% бюджета, может быть, немного больше, мы зарабатываем сами. И мы выходим на параметры формирования бюджетных составляющих уже российского формата. Если бы мы жили по украинским меркам, как это было до 2014 года, то мы бы уже давно были не дотационным регионом. Мы очень много денег потребляем, и нам очень много денег еще надо, и надо будет следующие пять лет. Вся наша инфраструктура должна быть приведена в состояние - теперь уже можно точно говорить - одной из лучших в Российской Федерации", - сказал Константинов.

При этом, по словам спикера, региональный бюджет остается оптимистичным, а возвращению к профициту должно помочь увеличение туристического потока.

"Следующий [туристический] сезон точно будет и точно будем приемлемым. Конечно, мы ждем хорошего развития, потому что в 2021 году Крым демонстрировал очень важную динамику развития, мы подобрались к очень важной отметке - 8 млн [туристов в год]. Если дойдем до отметки в 10 млн, то, я могу позволить себе спрогнозировать, мы перейдем этот рубеж, после которого может начаться безубыточность нашего бюджета", - сказал председатель регионального парламента.

В декабре 2022 года госсовет республики третий год подряд принял дефицитный бюджет. Согласно документу, доходы в 2023 году запланированы в размере 228,3 млрд рублей, расходы - 236,5 млрд рублей. Дефицит планируется в размере 8,2 млрд рублей.