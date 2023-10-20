Чистая прибыль банков в России за девять месяцев достигла 2,7 трлн рублей

В сентябре кредитные организации заработали 296 млрд рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль российского банковского сектора за 9 месяцев 2023 года достигла 2,7 трлн рублей, в сентябре кредитные организации заработали 296 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

"С начала года сектор заработал 2,7 трлн рублей, но нужно учитывать, что 0,6 трлн рублей приходится на валютную переоценку. Чистая прибыль сектора в сентябре составила 296 млрд рублей (доходность на капитал около 26% в годовом выражении), что на 16% ниже результата августа (353 млрд рублей), главным образом за счет сокращения доходов от валютной переоценки (до 8 млрд рублей с 106 млрд рублей в августе)", - отмечает ЦБ.

Количество прибыльных банков, по данным регулятора, незначительно снизилось по сравнению с августом (248 или 77% от общего числа, в августе 263 и 81% соответственно). По итогам девяти месяцев 2023 года было 282 таких банка (87%) с долей в активах сектора 99%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прибыль банковского сектора РФ в 2023 году может составить до 3 трлн рублей.