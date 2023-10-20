Средства компаний в банках России в сентябре выросли на 0,7%

Прирост составил 332 млрд рублей, отметили в Банке России

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Объем средств компаний в российских банках в сентябре 2023 года вырос на 332 млрд рублей, или 0,7%. Прирост средств населения в сентябре ускорился незначительно по сравнению с августом - до 1% с 0,8%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"В сентябре средства компаний выросли на 332 млрд рублей (+0,7%), главным образом в нефтегазовой, металлургической и энергетической отраслях. Прирост средств населения в сентябре незначительно ускорился по сравнению с августом - до 1,0% с 0,8%", - говорится в сообщении.

На счетах юрлиц росли как рублевые (+199 млрд рублей, +0,5%), так и валютные остатки (+1,4 млрд долларов, +1,2%). Приток валютных средств наблюдается уже третий месяц подряд (+2,8% в августе, +2,4% в июле), преимущественно у компаний-экспортеров. При этом в течение ближайших месяцев можно ожидать сокращения валютных остатков в связи с введением в октябре требования об обязательной продаже валютной выручки.

На счетах физлиц росли только остатки в рублях (+488 млрд рублей, +1,3%), при этом продолжился переток средств с текущих счетов (-471 млрд рублей, -3,4%) на срочные вклады (+959 млрд рублей, +4,3%). Привлекательность срочных вкладов сохранялась из-за роста ставок (до 10,19% в конце сентября против 9,66% в конце августа) после очередного раунда повышения ключевой ставки (до 13% в середине сентября). Основной приток средств пришелся на короткие вклады до шести месяцев, по которым банки предлагали наиболее привлекательные ставки (у некоторых игроков они достигали 13-14% годовых).

Средства населения в валюте продолжали снижаться - на $0,9 млрд (-2,1%): как поясняет ЦБ, это могло быть вызвано стремлением конвертировать валюту в рубли по высокому курсу.

Также в сентябре прирост средств на счетах эскроу достиг рекордных 403 млрд рублей (+8,3% против +7% в августе), что связано со значительным ростом ипотечных выдач.