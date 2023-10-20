В ЦБ заявили о значительном замедлении потребкредитования в сентябре в России

Оно составило 1,5% против 2,4% в августе

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Рост потребительского кредитования, по предварительным данным, в сентябре в России значительно замедлился, до 1,5% против 2,4% в августе. Корпоративное кредитование, напротив, ускорилось с августовских 1,7% до 2% в сентябре. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России.

"По предварительным данным, потребительское кредитование в сентябре значительно замедлилось: +1,5% против +2,4% в августе. С одной стороны, это связано со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, а также с некоторым замедлением потребительской активности. С другой стороны, банки могли сократить объем предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования и необходимости соблюдать макропруденциальные лимиты за третий квартал 2023. С 1 сентября 2023 года повышены макронадбавки к коэффициентам риска по высокорискованным кредитам: главным образом изменения касаются кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) >50% и полной стоимости кредита (ПСК) >25% 9. Это должно было отразиться на уменьшении выдач в данном сегменте", - отмечается в материалах регулятора.

По данным регулятора, объем портфеля потребительских кредитов российских банков по итогам сентября достиг 13,6 трлн рублей, а общий портфель кредитов физлицам, включаю ипотеку и автокредитование, достиг 32,4 трлн рублей (+2,9% за месяц). При этом ЦБ ожидает дальнейшего снижения темпов роста потребкредитования на фоне ужесточения макропруденциальных лимитов для банков с 1 октября этого года. О замедлении говорят имеющиеся уже предварительные данные за первую половину октября, уточнили в ЦБ.

Корпоративный сектор

Вместе с тем в сентябре сохранился высокий темп роста корпоративных кредитов, на 2%, или 1,4 трлн рублей. По данным ЦБ, значительный объем кредитов предоставлен горнометаллургическим, нефтегазовым и энергетическим компаниям. При этом доля валютных кредитов в сентябре составила 17,1%, что немного выше значения на начало года (16,2%). Однако если исключить влияние валютной переоценки, доля валютных кредитов снизилась на 3,3 п. п., до 12,9%, уточнили в ЦБ.

При этом в сентябре росли только кредиты в рублях (+1,5 трлн млрд рублей). Валютные кредиты незначительно снизились (-82 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -0,9 млрд долларов), в том числе, из-за продолжающихся конвертаций кредитов из "токсичных" валют в рубли. "При этом можно отметить, что в последние месяцы объем таких конвертаций постепенно замедляется, в том числе, из-за общего сокращения объема валютных кредитов", - указали в регуляторе.