Омский вуз займется подготовкой кадров для импортозамещения в машиностроительной отрасли

ОмГТУ подал заявку на участие в конкурсе Минобрнауки

ОМСК, 20 октября. /ТАСС/. Омский государственный технический университет (ОмГТУ) откроет со следующего учебного года передовую инженерную школу, в которой будет готовить кадры для разработки импортозамещающих металлообрабатывающих станков, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России, так как многие компетенции в области машиностроения утрачены.

"Мы делаем упор именно на подготовке кадров, которые могут проектировать, разрабатывать и изготавливать станки специального назначения, средства технологического оснащения и инструменты. С января 2024 года мы начнем формировать материально-техническую базу, открывать новые учебные пространства на площадках наших партнеров, отправлять преподавателей на повышение квалификации и профессиональную переподготовку, стажировки, разрабатывать новые основные образовательные программы. Непосредственно с 1 сентября начнутся занятия в инженерной школе", - рассказали в пресс-службе.

Для этого вуз подал заявку на участие в конкурсе Минобрнауки России "Передовые инженерные школы". "Вне зависимости от того, победит ОмГТУ в конкурсе или нет, мы точно будем поддерживать заявленное направление, оно включено в программу развития вуза до 2030 года. Наша задача заключается в создании инновационных подходов в двигателестроении и станкостроении с применением сквозных технологий и цифровизации", - уточнил ТАСС и.о. ректора Василий Фефелов. Уже в 2024 году планируется начать обучение более 50 человек. В 2025 году к группам специалитета и магистратуры по станкоинструментальному направлению добавится еще по одной группе по технологическому треку, в 2026 году - магистратура по автоматизации.

В ОмГТУ отметили, что отсутствие в России производства критически важных комплектующих для создания серийного производства станков и инструментов не позволяет в полной мере удовлетворить потребности машиностроительной отрасли в высокотехнологичном оборудовании. В первую очередь замены требуют установки, больше половины которых эксплуатируются уже 25-30 лет. Так, у станкостроителей наукоемкого и высокотехнологичного оборудования со сроком эксплуатации до пяти лет всего 4-7%, на отдельных производствах - 9%.

"Безусловно, сейчас большая проблема в кадрах. Так, например, компания "Станкомашстрой" планирует расширять свое производство в несколько раз, но специалистов-конструкторов, технологов им не хватает. Эти компетенции практически утрачены, большинство компаний сейчас занимается в основном сборкой узлов, а не проектированием новых изделий. Эту проблему мы и хотим решить", - рассказали в ОмГТУ.

Индустриальными партнерами школы станут Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн "Уралвагонзавод", Омсктрансмаш, НПО "Контур", "Газпром нефть", Производственное объединение "Инсистенс", СТМ-Маркет, "Митар-Мет", Омский региональный бизнес-инкубатор, с которыми запланировано выполнение более 15 перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Для увеличения количества отечественного оборудования, участвующего в изготовлении деталей наших партнеров, в школе будет реализовано еще одно направление - это модернизация имеющегося на предприятиях оборудования с расширением его технологических возможностей", - добавили в пресс-службе.