Сотрудники забайкальской и китайской железных дорог впервые обменялись опытом

Китаю продемонстрировали путеремонтную технику и средства диагностики стальной колеи

ЧИТА, 20 октября. /ТАСС/. Представители Забайкальской железной дороги впервые обменялись практиками ремонта и содержания пути с китайскими коллегами. Об этом сообщили в пресс-службе ЗабЖД.

"Обмен опытом с сотрудниками китайских железных дорог прошел впервые в истории сотрудничества Забайкальской магистрали и Харбинской корпорации КЖД. Реалии нынешнего времени, а именно глобальный разворот нашей страны на Восток, требует от нас пересмотра всех форматов взаимодействия с китайскими партнерами. Поэтому сегодня мы взяли курс на масштабное развитие и укрепление деловых и дружеских отношений с нашим ближайшим соседом", - приводятся в сообщении слова начальника ЗабЖД Владимира Антонца.

Обмен опытом проходил в течение трех дней на станциях ЗабЖД и на станции в Маньчжурии, китайскую делегацию возглавлял председатель правления Харбинской корпорации КЖД У Синьхун, российскую - Антонец. Зарубежным гостям презентовали современную путеремонтную технику и средства диагностики стальной колеи.

"Наибольший интерес у коллег из Китая вызвала демонстрация алюмотермитной и электроконтактной сварки рельсовых стыков, наплавки крестовин стрелочных переводов и концов рельсов. В свою очередь, руководители и сотрудники ЗабЖД изучили положительные наработки китайских коллег на станции Маньчжурия", - отметили в пресс-службе.

На полигоне ЗабЖД находится крупнейший железнодорожный пункт пропуска на российско-китайской границе "Забайкальск". На его долю приходится более половины общего объема грузоперевозок между Россией и Китаем. Кроме того, он обеспечивает транзит грузов не только по России, но и в страны Таможенного союза.