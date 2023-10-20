Совет ЕЭК продлил действие упрощенного подтверждения происхождения товаров

Речь идет об использовании копии сертификата о происхождении товаров для получения тарифных преференций вместо оригинала

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение продлить срок действия упрощенной процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых из стран, с которыми у Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действуют соглашения о свободной торговле. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить срок действия упрощения, связанного с процедурой документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых из стран-партнеров ЕАЭС по соглашениям о свободной торговле", - отмечается в сообщении.

Речь идет об использовании копии сертификата о происхождении товаров для получения тарифных преференций вместо оригинала. При этом оригинал должен быть представлен в последующие шесть месяцев. Соответствующая возможность предусмотрена решением совета ЕЭК от 19 мая 2022 года.

"Решение направлено на сохранение текущего формата представления в таможенные органы сертификатов, преимущества от использования которого отмечают как представители бизнес-сообщества, так и регуляторы", - прокомментировал решение министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и будет применяться по 31 декабря 2025 года.

Согласно решению Совета ЕЭК от 19 мая 2022 года, срок действия возможности использовать копии сертификатов о происхождении товаров для получения тарифных преференций был ограничен 31 декабря 2023 года.