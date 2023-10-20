Bloomberg: Илон Маск потерял более $16 млрд за сутки

Его финансовое состояние сократилось на фоне неудачных показателей Tesla в третьем квартале

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, а также социальной сетью X (ранее Twitter) за сутки потерял $16,1 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Уточняется, что состояние Маска сократилось на фоне неудачных финансовых показателей Tesla в третьем квартале. Акции компании после публикации квартального отчета рухнули на 9,3% из-за низкой прибыли и продаж.

Bloomberg отмечает, что, несмотря на финансовые потери, состояние Маска в 2023 году увеличилось на $72,6 млрд и в настоящее время оценивается в $210 млрд. Предприниматель остается богатейшим человеком в мире. Он на $55 млрд богаче французского миллиардера Бернара Арно, владельца группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), занимающего вторую строчку в рейтинге.