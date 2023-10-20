"Роснефть" и CNPC будут совместно развивать технологии ГРП

Стороны договорились провести совместные лабораторные исследования и математическое моделирование

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Научный институт "Роснефти" в Уфе и Научно-исследовательский институт при китайской CNPC заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области проектирования и моделирования процесса гидравлического разрыва пласта (ГРП), говорится в сообщении "Роснефти".

Документ подписали в ходе V Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Стороны договорились провести совместные лабораторные исследования и математическое моделирование при проведении ГРП.

Ранее "Роснефть" и CNPC подписали лицензионное соглашение на использование программного обеспечения (ПО) "РН-ГРИД" - технологии моделирования и проектирования ГРП. "Собственная разработка "Роснефти" способствует повышению эффективности освоения нефтегазовых месторождений CNPC", - отмечается в сообщении.

Гидравлический разрыв пласта - ключевая технология обеспечения и интенсификации добычи нефти. В 2018 году "Роснефть" вывела на рынок промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта "РН-ГРИД". Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость нефтегазовой отрасли России в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии ГРП. Компания уже реализовала более 700 коммерческих лицензий на использование программного комплекса. Покупателями "РН-ГРИД" стали крупнейшие российские и международные нефтесервисные и нефтегазовые компании.