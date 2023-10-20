Доходы бюджета Приангарья на 2024 год предложили утвердить в объеме на 9% больше 2023 года

По данным пресс-службы регионального правительства, их объем составит 270 млрд рублей

ИРКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Доходы бюджета Иркутской области на 2024 год предложили утвердить в размере 270 млрд рублей, расходы - 298,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства. Эти параметры выше тех, с которыми приняли бюджет на 2023 год, примерно на 9% и 11,5% соответственно.

Бюджет области на 2023 год принимался с доходами 248,2 млрд рублей и расходами 267,7 млрд рублей, на плановый период 2024 года - 241,5 млрд и 250,3 млрд рублей соответственно, 2025 года - 243,4 млрд и 243,7 млрд рублей.

"Основные параметры регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов рассмотрены и одобрены на заседании правительства Иркутской области. Доходы областного бюджета на каждый год трехлетнего периода запланированы в сумме 270 млрд рублей. Планируемые расходы в 2024 году составят 298,6 млрд рублей, в 2025-м - 277,3 млрд рублей, в 2026-м - 274,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Почти две трети бюджета области традиционно направляется на социальную сферу. В частности, заложены дополнительные деньги на повышение заработной платы бюджетникам, предусмотрены средства на поддержку участников специальной военной операции, семей с детьми, пенсионеров, индексацию социальных и денежных выплат, реализацию нацпроектов, поддержку муниципалитетов. С 1 января 2024 года проиндексируют расходы бюджета на приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей, выплату государственных академических и социальных стипендий студентам и слушателям профессиональных образовательных учреждений.

Проект бюджета Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 25 октября внесут в законодательное собрание региона, которое должно будет его утвердить.