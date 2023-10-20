РЭЦ: для устойчивого технологического суверенитета важна экономическая целесообразность

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Технологический суверенитет будет устойчив, при условии, что он будет основан не только на "политической воле", но и на экономической целесообразности. Об этом заявил старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков на международном экспортном форуме "Сделано в России 2023".
"Важно, когда мы говорим о технологическом суверенитете, не забывать, что технологический суверенитет может быть устойчив если он основан не только на политической воле, но и на экономической целесообразности", - сказал Гусаков на сессии "Экспорт технологического суверенитета: точки опоры для инновационного развития".
Он также отметил, что в настоящее время внутренний рынок России по большинству сложных технологических процессов "недостаточно большой для того, чтобы имело смысл развивать технологии только для внутреннего рынка".
"Поэтому когда мы говорим о технологическом суверенитете и имплементируем новые технологии, новые инновационные продукты, мы должны думать не только о внутреннем рынке, но и об экспортном потенциале технологий. Только в этой ситуации мы закладываем долгосрочную экономическую основу этих решений", - добавил Гусаков.
Организатором форума "Сделано в России" является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.
ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".