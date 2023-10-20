РЭЦ: для устойчивого технологического суверенитета важна экономическая целесообразность

Старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков также отметил, что внутренний рынок РФ по большинству сложных технологических процессов "недостаточно большой для того, чтобы имело смысл развивать технологии только для внутреннего рынка"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Технологический суверенитет будет устойчив, при условии, что он будет основан не только на "политической воле", но и на экономической целесообразности. Об этом заявил старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков на международном экспортном форуме "Сделано в России 2023".

"Важно, когда мы говорим о технологическом суверенитете, не забывать, что технологический суверенитет может быть устойчив если он основан не только на политической воле, но и на экономической целесообразности", - сказал Гусаков на сессии "Экспорт технологического суверенитета: точки опоры для инновационного развития".

Он также отметил, что в настоящее время внутренний рынок России по большинству сложных технологических процессов "недостаточно большой для того, чтобы имело смысл развивать технологии только для внутреннего рынка".

"Поэтому когда мы говорим о технологическом суверенитете и имплементируем новые технологии, новые инновационные продукты, мы должны думать не только о внутреннем рынке, но и об экспортном потенциале технологий. Только в этой ситуации мы закладываем долгосрочную экономическую основу этих решений", - добавил Гусаков.

Организатором форума "Сделано в России" является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".