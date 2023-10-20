В России сдача металлолома снизилась на 10%

Это связано с переходом на безналичный расчет, сообщил директор ассоциации переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" Виктор Ковшевный

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Банки и ломозаготовительные компании оказались частично не готовы к переходу на безналичный расчет за лом, в результате чего объем сдачи металлолома в РФ снизился на 10%, сообщил ТАСС директор ассоциации переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" Виктор Ковшевный.

По данным ассоциации, сейчас наблюдается краткосрочное и неравномерное по регионам снижение объемов сдачи металлолома, которое составляет около 10% в целом по стране. При этом на юге России спад составляет около 20-25%. Некоторые из компаний заявляют о спаде почти в два раза, а другие говорят о приросте объемов в размере около 10%.

"Частично оказались не готовы как компании, так и сами банки, которые стали устанавливать ломозаготовителям лимиты, не соответствующие масштабу операций", - сообщил Ковшевный.

Он добавил, что в новых условиях перехода рынка на безналичные расчеты необходимо время для того, чтобы адаптироваться как части ломосдатчиков, так и некоторым ломозаготовителям в плане готовности платежной инфраструктуры, то есть подключения соответствующих банковских сервисов и продуктов.

В целом в ассоциации положительно оценивают переход на безналичный расчет за лом, поскольку до 50% лома в РФ обеспечивают ломосдатчики, являющиеся физическими лицами. "Переход на безналичные расчеты - важный и логичный шаг к дальнейшему обелению рынка, работы по цивилизованным правилам. "Руслом.ком" полагает, что улучшение финансовой прозрачности отрасли сделает ее более привлекательной для взаимодействия с финансовым сектором в целом - как банками, так и инвесторами", - добавил Ковшевный.

С 1 октября 2023 года вступил в силу закон, который исключает возможность расчета наличными с гражданами за сдачу металлолома и отходов цветных и черных металлов. Его приняли после доработки. Изначально безналичный расчет за такие операции предлагали ввести с 1 июля 2024 года, а до этого времени планировалось использовать лимиты, которые устанавливало бы правительство России. После доработки эти переходные положения исключили, а дату вступления закона в силу перенесли на 1 октября.