Бывшую "дочку" Сбербанка в Казахстане могут продать инвестору из Катара

По словам председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, проводится оценка банка со стороны покупателя

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Казахстанский Bereke Bank, ранее являвшийся дочерней компанией Сбербанка, могут продать инвестору из Катара. Об этом сообщила журналистам в Астане председатель агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

"Наиболее проработанная сделка - это продажа государственного банка "Береке", это банк, основанный на базе Сбербанка, сейчас проводится процедура due diligence [всестороннего анализа бизнеса] совместно с катарским инвестором", - сказала Абылкасимова.

По ее данным, "сейчас проводится только оценка данного банка со стороны катарского инвестора, по результатам этой оценки будет определена цена, по которой банк будет продан".

Bereke Bank исключили из американских санкционных списков в марте 2023 года, менее чем через год после смены собственника. Банк теперь полностью принадлежит Национальному управляющему холдингу "Байтерек", чьим акционером, в свою очередь, является правительство Казахстана.

Ранее в сентябре 2022 года произошла сделка купли-продажи между Сбербанком и холдингом "Байтерек", банк сменил название на Bereke Bank.