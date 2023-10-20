Страны Персидского залива и АСЕАН приняли план укрепления экономического сотрудничества

Как отметил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, совместный план действий рассчитан на период с 2024 по 2028 год

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) одобрили совместный план действий, предусматривающий укрепление политического диалога и экономического сотрудничества. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выступая на саммите ССАГПЗ - АСЕАН в Эр-Рияде.

По словам кронпринца, совместный план действий рассчитан на период с 2024 по 2028 год. Документ представляет собой "четкую дорожную карту того, что страны ССАГПЗ и АСЕАН должны сделать для расширения сотрудничества и партнерства в различных областях", сказал первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии.

"Наши страны продолжат выполнять функцию безопасных и надежных поставщиков энергоресурсов, поддерживая стабильность мировых энергетических рынков и цепочек поставок в надежде получить максимальную выгоду от совместных логистических и инфраструктурных проектов", - подчеркнул он.

Саммит ССАГПЗ - АСЕАН проходит в столице Саудовской Аравии.