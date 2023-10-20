Уровень безработицы в Карелии снизился до рекордного 1%

Безработными в регионе числятся 2,97 тыс. человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Карелии снизился до рекордного минимума и составил 1%, сообщили журналистам в управлении пресс-службы главы республики.

"Уровень безработицы в Карелии снизился до рекордного минимума - 1%. В начале года он составлял 1,4%, в службе занятости на учете состояли 4,1 тыс. безработных граждан. Их число снизилось до 2,97 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, работодатели региона предлагают 7,8 тыс. вакансий. Заработная плата по некоторым специальностям достигает 150 тыс. рублей.

С начала года Агентства занятости населения в регионе нашли работу для 6,4 тыс. соискателей. Это - 55,3% от общего числа обратившихся за помощью в поиске. Более 1,3 тыс. обратившихся предложено бесплатное обучение по различным направлениям с гарантией трудоустройства. Кроме того, благодаря региональной программе поддержки предпринимательской инициативы безработных граждан 470 человек получили финансовую помощь на открытие собственного дела, а 80 - готовятся стать предпринимателями. На эти цели можно получить от 100 до 400 тыс. рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков добавил, что для решения вопроса нехватки кадров в регионе готовят специалистов под потребности работодателей. "Органы службы занятости обучили и трудоустроили под потребности работодателей более 1,3 тыс. сотрудников. Таким образом, регион успешно выполняет поручение президента по созданию новых рабочих мест и пополнению коллективов кадрами", - отметил он.

Ранее губернатор предложил решать вопросы кадрового дефицита с помощью совершенствования профессионального обучения, а также делая упор на переобучение и повышение квалификации опытных специалистов. Кроме того, по его мнению, особое внимание нужно уделить вопросам целевого обучения и взаимодействия учебных заведений с потенциальными работодателями.