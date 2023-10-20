В ГД внесли законопроект об упрощении вступления во владение "значимыми" компаниями

В частности, не будет требоваться получение согласия ЦБ на приобретение акций или долей экономически значимой организации, которая является кредитной или другой финансовой организацией

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым внесла в нижнюю палату парламента законопроект об упрощении порядка и сокращении сроков вступления российских граждан и организаций в прямое владение акциями и долями в уставном капитале экономически значимых организаций (ЭЗО), в которых ранее они осуществляли корпоративные права через иностранные холдинговые компании. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Как пояснил Сергей Гаврилов, поправки предлагается внести в принятый этим летом закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". "Распространение на регулируемые правоотношения общих требований к порядку получения согласия на осуществление сделок с акциями и долями в уставном капитале экономически значимых организаций, обязательному и добровольному предложениям, реализации преимущественного права на практике может воспрепятствовать достижению целей принятого закона. Чтобы обеспечить реализацию прав российских инвесторов, предлагаем исключить применение общих требований к процедуре вступления в прямое владение акциями и долями в уставном капитале экономически значимых организаций", - сказал Сергей Гаврилов.

В частности, согласно законопроекту, не будет требоваться получение согласия ЦБ на приобретение акций или долей экономически значимой организации, которая является кредитной или другой финансовой организацией. Также не будет требоваться согласия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ или федерального антимонопольного органа. Не потребуется соблюдение права на преимущественное приобретение акций и долей ЭЗО. Участники сделки с заинтересованностью смогут не получать одобрение от других совладельцев организации, не направлять предложение о выкупе акций миноритариям при консолидации крупных пакетов.

Отсутствие таких законодательно установленных особенностей на практике способно затруднить вступление лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, в их прямое владение, говорится в пояснительной записке.