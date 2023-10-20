Голикова заявила, что в чемпионате "Абилимпикс" участвуют более 2,5 тыс. работодателей

По словам вице-премьера РФ, это те работодатели, которые сформировали для чемпионата заявки именно под те компетенции, по которым "они знают, что примут ребят на работу"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. работодателей, которые готовы трудоустраивать людей с инвалидностью, участвуют в Национальном чемпионате "Абилимпикс" в 2023 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии чемпионата.

"Важно, что количество компетенций, по которым вы соревнуетесь, постоянно растет, их уже стало 300. И отличительной особенностью этого года является то, что в этом году в организации этого чемпионата приняло участие 2,5 тыс. работодателей", - сказала она, обращаясь к участникам.

По ее словам, это те работодатели, которые сформировали для чемпионата заявки именно под те компетенции, по которым "они знают, что примут ребят на работу".

"Это самый главный результат чемпионата - чувствовать себя востребованным", - отметила она.

Вице-премьер уточнила, что в этом году в чемпионате принимают участие 750 человек с инвалидностью.