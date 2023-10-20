Лихачев: зарубежные стройки Росатома - основа для сотрудничества на столетия вперед

Глава атомной отрасли России напомнил, что срок официальной работы атомного блока - 60-70 лет, а с учетом продления - до 100 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Главная задача зарубежных строек Росатома - создание платформы для международного сотрудничества на столетия вперед. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на пленарной сессии Международного строительного чемпионата.

"Первая и главная задача наших зарубежных строек - это создание платформы для сотрудничества наших народов на столетия вперед", - сказал глава атомной отрасли России, напомнив, что срок официальной работы атомного блока - 60-70 лет, а с учетом продления - до 100 лет. А еще, отметил Лихачев, есть период стройки, есть период дальнейшего вывода из эксплуатации. "Наши проекты в Венгрии, в Египте, в Турции, в Индии, в Узбекистане, в Китайской Народной Республике, в Белоруссии, во Вьетнаме - они создают платформу, фундамент дружбы наших народов на столетия", - сказал глава Росатома.

Одновременно, по словам Лихачева, строительство ядерных объектов в любой стране - это основа для технологического рывка этой страны. Кроме того, по словам гендиректора Росатома, зарубежные стройки - это очень серьезный вклад в развитие технологического суверенитета России. "Любая отрасль промышленности всегда вдвойне сильнее, а то и кратно посильнее, если она живет по мировым стандартам, если ее главный "проверочный оселок" - это экспорт, это мировая глобальная конкуренция, - подчеркнул Лихачев. - Нам удается это сделать. И сегодня атомная промышленность является фактически отдельным национальным проектом, отвечающим за развитие не только собственно атомных и смежных, но и многих других компетенций технологического суверенитета России".