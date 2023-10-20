20 октября, 10:28

В Казахстане рассказали, какому принципу следуют в торговле с Россией

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

Министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев сообщил, что в его стране никаких запретов на экспорт нет

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана в торговле с Россией придерживаются принципа обеспечения свободы перемещения товаров, никаких запретов на экспорт нет. Об этом сообщил на брифинге министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.

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"У нас подходы четко сформулированы в Договоре о создании Евразийского экономического союза. Это обеспечение четырех свобод. Свобода передвижения товаров - одна из ключевых свобод, поэтому я ответственно и юридически обоснованно говорю, что сегодня в отношении России у нас нет никаких запретов в отношении [передвижения] товаров", - сказал Шаккалиев, отвечая на вопрос ТАСС о торговле с РФ. 

Теги:
КазахстанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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