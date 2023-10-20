Лукашенко считает выгодным для Белоруссии иметь вторую АЭС

Президент страны назвал Белорусскую АЭС одним из стратегических проектов

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Белоруссии будет выгодно построить вторую АЭС или добавить еще два энергоблока к БелАЭС, которую готовят к вводу в промышленную эксплуатацию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов.

"Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно для Беларуси", - цитирует Лукашенко агентство БелТА. "Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока, - отметил президент. - И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта".

Белорусскую АЭС глава государства назвал одним из стратегических проектов, отметив, что возведение атомного объекта привело к появлению новой отрасли. "Выбрали две площадки, одну станцию построили. Сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в США и даже в России, - сказал белорусский лидер. - От общего [потребления] где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома".

Лукашенко не в первый раз говорит о возможности строительства второй атомной электростанции в республике. Изучением этого вопроса уже занимаются белорусские специалисты.

В Белоруссии возведена БелАЭС в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. Второй энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию до конца 2023 года.

17 октября заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс заявил, что российская сторона "сдержанно и с осторожностью" относится к идее строительства в Белоруссии второй АЭС.