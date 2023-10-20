Группа компаний "Антей" расширит географию поставок краба в Китай

Заместитель генерального директора компании Иван Новиков заявил о необходимости проводить планомерную работу, чтобы российский продукт в конечном итоге был популярен и вызывал правильные ассоциации у местного потребителя

ШАНХАЙ, 20 октября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Группа компаний "Антей" будет развивать логистические цепочки и расширять географию поставок российского краба в Китай. Об этом сообщил в пятницу корреспондент ТАСС заместитель генерального директора компании Иван Новиков, принявший участие в церемонии открытия в Шанхае первого в Китае фестиваля российского краба.

"Мы продолжим реализацию наших планов по развитию логистических цепочек в Китай, будем расширять географию поставок, в том числе авиатранспортом. Китай - крупнейший рынок сбыта. Но где крупный рынок - там самая жесткая конкуренция, и речь не о конкуренции среди добытчиков краба в России. Так, зарубежные компании, самостоятельно или объединившись в профильные ассоциации, уже долгие годы осуществляют активную маркетинговую экспансию, продвигая свой продукт в Китае, работают с целевой аудиторией", - сказал он, добавив, что компания также должна проводить планомерную работу, чтобы российский продукт в конечном итоге был популярен и вызывал правильные ассоциации у местного потребителя, но это займет немало времени и усилий.

Как отметил Иван Новиков, не стоит забывать и о сегменте мороженой крабовой продукции, которая имеет определенные перспективы, хотя еще не полностью опробована китайским потребителем. Здесь также предстоит кропотливая работа по развитию этого рынка, констатировал он.

По его словам, традиции приготовления блюд из краба в Китае уходят в далекое прошлое. Этот продукт чрезвычайно популярен в этой стране. Объем только выращиваемого краба в КНР составляет более 1,7 млн тонн в год, сообщил он.

"Что же касается премиального продукта, который Китай импортирует - здесь наш российский краб занимает одну четвертую часть всего рынка, но с точки зрения узнаваемости, увы, пока не является безусловным лидером в том числе из-за конкурентов, которые проводят очень большую работу по продвижению своей продукции. Поэтому крупнейшие крабопромысловые компании Дальнего Востока и наши китайские партнеры приняли решение о проведении таких крабовых фестивалей на ежегодной основе. Основная цель - познакомить с нашим уникальным продуктом еще большее число потребителей, закрепить наши позиции на рынке", - рассказал он.

Уход на другие рынки

Говоря о влиянии санкционной политики на поставки российского краба, Иван Новиков констатировал, что, действительно, до введения ограничений, более 30 тыс. тонн краба, добытого российскими краболовами на Севере, уходило на Запад. "После того, как в прошлом году в США был введен запрет на импорт российского краба, возникла необходимость переориентации поставок на новые рынки. Здесь мы высоко оцениваем потенциал региона Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, но цифры говорят сами за себя - объем потребления краба в Китае колоссальный, что делает его одним из наиболее перспективных рынков сбыта для крабодобытчиков", - сказал он.

Иван Новиков рассказал также о тех технологиях, которые применяются компанией при авиадоставке живого краба из Баренцева моря в Китай. По его словам, создан своего рода логистический коридор, в основе работы которого два основных критерия: скорость доставки и температурный режим. Это позволяет доставить продукцию в живом и наилучшем виде.

"Помимо этого, в прошлом году мы первыми использовали Северный морской путь для отправки мороженого краба, а уже в этом году - живого. Путь по Севморпути занимает порядка 20-25 дней. Чтобы доставить груз в наилучшем виде, наши специалисты разработали особую систему жизнеобеспечения, которая включает в себя соблюдение температурного режима, систему фильтрации забортной воды и ряд других сложных технологических аспектов", - сообщил он.

Фестиваль краба

Фестиваль российского краба в Китае будет проходить в Шанхае 20-22 октября на одной из улиц недалеко от знаменитой набережной Вайтань в центре города. Его гости смогут попробовать деликатесы морских глубин Дальнего Востока и севера России, научиться готовить блюда из них, а также узнать больше о российской гастрономической культуре. На фестивале запланирована также обширная культурная программа с выступлениями певцов, танцоров и музыкантов.