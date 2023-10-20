На Кубани на помощь виноделам выделили более 1 млрд рублей

По прогнозам, в 2023 году урожай винограда в регионе позволит произвести более 21 млн декалитров винодельческой продукции

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей выделили в 2023 году в Краснодарском крае для оказания помощи местным виноделам. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Мы всячески развиваем и поддерживаем отрасль, на что в этом году выделили более 1 млрд рублей: компенсируем затраты при посадке лозы, на уходные работы и оборудование для винодельческой промышленности", - сказал Кондратьев. Он отметил в этой связи, что в 2023 году в крае произвели 15,8 млн декалитров винодельческой продукции или 210 млн бутылок, в том числе 58 млн бутылок игристых вин. "Кубанская продукция - известный бренд, который хорошо знаком жителям большинства регионов России и пользуется неизменным спросом, сегодня на Краснодарский край приходится треть от всех площадей виноградников в стране - около 30 тыс. га", - заметил Кондратьев.

В свою очередь, в пресс-службе краевой администрации напомнили, что в 2022 году регион занял первое место в стране по производству вина. "В этом году, по прогнозам, урожай винограда позволит произвести более 21 млн декалитров винодельческой продукции", - пояснили в пресс-службе. В общей сложности производством винной продукции на Кубани занимаются более 90 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств.