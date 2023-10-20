Стоимость биткойна превысила $30 тыс. впервые с 9 августа

По данным на 13:54 мск, биткойн замедлил рост и находился на уровне $29 913 тыс.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии росла более чем на 5% - до $30 187 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13:40 мск.

По данным на 13:54 мск, биткойн замедлил рост и находился на уровне $29 913 тыс. (+5%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $30 тыс. 9 августа 2023 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".