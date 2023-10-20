ГК "Дело": международный контейнерооборот РФ восстановился до уровня 2021 года

Доля стран БРИКС в контейнерном грузообороте России составляет 76%

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Совокупный международный контейнерооборот России в 2023 году восстановился до уровня 2021 года. Об этом говорится в презентации, представленной старшим вице-президентом по операционной деятельности и взаимодействию с госорганами группы компаний "Дело" Денисом Илатовским на международном экспортном форуме "Сделано в России 2023".

"Совокупный международный контейнерооборот России в 2023 году восстановился до уровня 2021 года в 4,5 млн ДФЭ (20-футовый эквивалент - прим. ТАСС)", - сообщается в презентации, представленной на сессии "Макрорегиональная транспортная безопасность как фактор долгосрочной устойчивости развития суверенных экономик".

"Сложно переоценить ту роль, которую играет транспортная отрасль в торговле, в организации современной глобальной экономики. Процессы долго выстраиваются, большие инвестиции длительное время производятся, партнерства восстанавливаются. Этот тонко настроенный многогранный механизм, именно он обеспечивает эффективность современного бизнеса. Этот механизм подвержен большим рискам. Мы с вами видели, как проблема ковида быстро нарушала цепочки, приводила к серьезнейшим сбоям", - сказал директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра Михаил Снег.

Доля стран БРИКС в контейнерном грузообороте России составляет 76%. "Логистика сохраняется и работает во все страны и части света", - сообщается в презентации.

Организатором форума "Сделано в России" является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".