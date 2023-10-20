Лихачев считает, что только РФ может показать конкретные достижения в сфере малых АЭС

Генеральный директор ГК "Росатом" заявил, что технологии атомной энергетики продолжают развиваться по всему миру, и те страны, которые уже вступили на путь развития этой отрасли, продолжают разрабатывать новые решения и создавать новые объекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Атомные реакторы с малой мощностью и небольшие компактные АЭС стали одним из основных трендов в современной мировой энергетике, считает генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев. При этом конкретные достижения в виде реализованных проектов по этому направлению может представить только Россия.

"Кроме мощных больших блоков, мы вполне себе эффективно занимаемся малой мощностью - и в плавучем формате, и в наземном. Сейчас такой тренд, я бы сказал даже хайп, отчасти в мире идет по малым атомным станциям, все соревнуются в проектах, друг друга побуждают, меморандумы подписывают. Но современная малая АЭС работает только одна - в плавучем варианте в Певеке, а строится только одна - в Якутии. При всех этих разговорах привезти на площадку и показать действующую или строящуюся АЭС может только Росатом", - сказал Лихачев на пленарной сессии международного строительного чемпионата

Он отметил, что технологии атомной энергетики продолжают развиваться по всему миру, и те страны, которые уже вступили на путь развития этой отрасли, продолжают разрабатывать новые решения и создавать новые объекты. Единственным исключением является Германия, которая приостановила свою атомную энергетическую программу. По мнению Лихачева, ФРГ рано или поздно вернется к строительству АЭС.

Россия и ГК "Росатом" в этих условиях выдерживают международную конкуренцию, компания выступает одним из мировых лидеров в области технологий атомной энергетики и активно продвигает свои решения на экспорт - в Венгрию, Египет, Турцию, Индию, Узбекистан, КНР, Белоруссию, Вьетнам. Ориентация на зарубежные рынки позволяет России укреплять собственный технологический суверенитет, так как глобальная конкуренция с лучшими компаниями мира усиливает качество собственных промышленных решений.

Международный строительный чемпионат проходит в России в третий раз. В 2023 году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС.