В Минцифры хотят продлить эксперимент по авторизации в соцсетях через "Госуслуги"

За время проекта возможностью идентификации и аутентификации воспользовались 5 млн граждан более 9 млн раз, сообщили авторы документа

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Эксперимент по аутентификации пользователей социальных сетей и агрегаторов объявлений с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) могут продлить еще раз, до 31 декабря 2024 года. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минцифры РФ и опубликованного на портале проектов правовых актов. Как пояснили составители проекта, продление необходимо для сбора достаточного количества данных.

За более чем два года с начала эксперимента, на сентябрь 2023 года, возможность аутентификации с помощью учетной записи "Госуслуг" уже реализовали "Яндекс" с "Яндекс Вертикалями", "ВКонтакте", Mail.ru, hh.ru, Avito, Ozon, Wildberries и другие.

Авторы документа уверены, что такое взаимодействие с коммерческими сервисами и платформами является востребованным у пользователей "Госуслуг", и приводят цифры: за все время проекта возможностью идентификации и аутентификации с использованием учетной записи "Госуслуг" воспользовались 5 млн граждан более 9 млн раз.

И в целях "сбора достаточного количества данных об эффективности реализации эксперимента" Минцифры России предлагает продлить действие эксперимента до 31 декабря 2024 года, следует из проекта.

В марте 2022 года министерство также хотело продлить эксперимент - с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2023 года, чтобы собрать более полную информацию о востребованности сервиса гражданами. Этот срок отражен в текущей версии постановления правительства.

Эксперимент по идентификации через ЕСИА портала госуслуг пользователей соцсетей и агрегаторов объявлений стартовал 1 апреля 2021 года. В пресс-службе Минцифры тогда поясняли, что это необходимо для того, чтобы граждане могли заключать сделки, подписывать договоры в интернете после авторизации через логин-пароль портала госуслуг. В том числе планировалось сотрудничество на коммерческих площадках, чтобы дать пользователям возможность получать госуслуги там, где это им удобно, например, прямо из соцсети или банковского мобильного приложения.