"Селигдар" может выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 2 рублей на акцию

Всего на выплату дивидендов компания направит 2,06 млрд рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Совет директоров полиметаллического холдинга "Селигдар" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 2 рублей на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации.

Всего на выплату дивидендов компания направит 2,06 млрд рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 3 декабря.

Внеочередное собрание акционеров по вопросу утверждения выплаты дивидендов состоится 22 ноября в заочной форме.

По итогам 2022 года компания не выплачивала дивиденды.

В ходе дня инвестора "Селигдара" в июле этого года президент холдинга Константин Бейрит говорил, что компания может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2023 года.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.