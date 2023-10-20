В МЭР заявили, что Россия сможет через пять-семь лет заместить весь импортный рынок яблок

Замдиректора департамента социально-экономического развития СКФО Министерство экономического развития Российской Федерации Альбина Муртаева отметила, что при этом основная часть продукции реализуется в необработанном виде

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Местные производители с учетом закладки новых садов и строительства хранилищ смогут в течение пять-семь лет заместить весь импортный рынок яблок. При этом следует активнее развивать переработку сельскохозяйственной продукции, сообщила заместитель директора департамента социально-экономического развития СКФО Министерство экономического развития Российской Федерации Альбина Муртаева.

"По нашему видению, с учетом тех проектов, которые реализуются, через пять-семь лет мы сможем заместить весь импортный рынок по яблокам, учитывая, сколько садов и хранилищ заложено на сегодняшний день", - сказала Муртаева на Кавказской бизнес-конференции "Переоценка СКФО: точки роста глазами бизнеса", которая проходит в Пятигорске.

Она отметила, что при этом основная часть продукции реализуется в необработанном виде.

"Здесь стоит вызов, что до сих пор большую часть продукции сельского хозяйства мы продаем фактически в необработанном виде. Это касается и зерновых, и плодовых, и овощей. Уход целого ряда зарубежных предприятий открыл большую нишу, которую нам нужно занять именно в части глубокой переработки, потому что именно там значительная доля добавленной стоимости. Это одно из тех ключевых направлений, в котором нужно двигаться", - добавила представитель министерства.