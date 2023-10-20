Двухфакторная аутентификация становится обязательной на портале госуслуг

Теперь для того, чтобы войти на сайт, после введения логина и пароля потребуется дополнительный способ подтверждения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление о дополнительном подтверждении входа на сайте госуслуг, соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС. Таким образом, двухфакторная аутентификация становится обязательной для всех пользователей портала.

Теперь для того, чтобы войти на портал, после введения логина и пароля потребуется дополнительный способ подтверждения. Это может быть одноразовый код из СМС-сообщения, код из специального приложения (ТОТР) или биометрия, если пользователь по собственному желанию предоставил эти данные и дал согласие на их использование. Новые правила позволят лучше защитить сайты, куда человек заходит с логином и паролем от госуслуг.

После вступления в силу новых правил каждый пользователь может один раз войти в свой аккаунт на "Госуслугах" без двухфакторной аутентификации, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться со способом дополнительной защиты.

Чтобы установить второй фактор защиты, потребуется войти в личный кабинет, в разделе "Безопасность" кликнуть "Вход с подтверждением" и выбрать один из трех вариантов дополнительного подтверждения.

С 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на портал госуслуг стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись.