Росэксимбанк и Банк БелВЭБ подписали соглашение о поддержке технологичного экспорта из РФ

По словам врио председателя правления Росэксимбанка Татьяны Сахаровой, документ содержит все базовые условия по предоставлению финансирования в адрес БелВЭБ и позволит оперативно реализовывать проекты по поддержке конкретных экспортных поставок

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Росэксимбанк и ОАО "Банк БелВЭБ" подписали рамочное кредитное соглашение в рамках программы поддержки высокотехнологичного экспорта из России. Об этом сообщили в пресс-службе Банка БелВЭБ.

"Соглашение содержит все базовые условия по предоставлению финансирования в адрес Банка БелВЭБ и позволит оперативно реализовывать проекты по поддержке конкретных экспортных поставок", - сообщили в пресс-службе. Подписи поставили врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова и первый заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Тарас Надольный.

"Уже в ближайшее время в рамках соглашения мы планируем реализовать пилотный проект и предоставить кредит на оплату высокотехнологичной продукции из России, также в проработке - пул сделок на общую сумму около 4 млрд рублей", - сказала Сахарова. Отмечается что для увеличения объемов поддержки экспорта обязательства Банка БелВЭБ в рамках кредитных сделок будут обеспечены "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ. "Такая форма поручительства позволяет <...> диверсифицировать инструментарий финансирования российского экспорта, снизить затраты, увеличить объемы и сроки финансирования, ускорить принятие решений по предоставлению ресурсов, оптимизировать условия получения кредитных средств для оплаты за поставленную клиентам Банка БелВЭБ российскую продукцию", - пояснил Надольный.

Соглашение подписано на полях Международного экспортного форума "Сделано в России", организованном Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ). Банк БелВЭБ является шестым по размеру уставного фонда банком в Белоруссии. Главным акционером банка является ВЭБ.РФ.