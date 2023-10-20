Решетников сообщил, что поток туристов из КНР может вырасти до 2 млн в 2024-2025 годы

Министр экономического развития отметил, что правительство стремится развивать туризм не только в крупных городах, но и в других регионах

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Поток китайских туристов в РФ может вырасти с 500 тыс. человек в 2023 году к допандемийному уровню в 2 млн ориентировочно в 2024 и 2025 году. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

"По итогам 2023 года мы ожидаем примерно полмиллиона туристов из КНР, - заявил он журналистам РФ по итогам V Российско-китайского энергетического бизнес-форума, который прошел в Пекине. - Это немного: допандемийный уровень был 2 млн китайских туристов и этот поток активно рос. <...> Рассчитываем, что в ближайшие 2024-2025 годы мы выйдем на эти объемы".

Как уточнил Решетников, российские власти "заинтересованы максимально быстро вернуться к этой цифре". "Но придется очень сильно постараться, поработать", - добавил он, отметив, что данная проблема касается не только туроператоров, но и авиарейсов, пограничных вопросов.

Министр отметил, что Россия заинтересована в притоке китайских туристов. "С этого года у нас заработал уже и групповой безвиз, когда группы россиян едут в Китай, а граждане КНР приезжают сюда в упрощенном порядке, - сказал он. - Есть электронная виза, которая тоже заработала. И половину электронных виз, кстати, получают как раз граждане Китая".

Решетников отметил, что правительство России стремится развивать туризм не только в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, но и в других регионах - на Алтае, в Сибири, в Уральском регионе, на российском Дальнем востоке. "Мы сейчас запускаем в туризме новый цикл инвестиций. <...> и заинтересованы в том, чтобы инфраструктура была максимально загружена", - подытожил он.