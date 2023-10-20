Товарооборот России и Китая растет и к концу года может достичь $220 млрд

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что задачу по достижению объема торговли, поставленную лидерами двух стран на 2024 году, РФ и КНР выполнят досрочно

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Российско-китайский товарооборот быстро увеличивается и в текущем году теоретически может достигнуть $215-220 млрд. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Важно, что растет товарооборот. <...> Планку в $200 млрд мы точно в этом году превысим. Можно называть какие-то оценки, $215-220 млрд. Ну, ближе к концу года увидим", - заявил он российским журналистам по итогам V Российско-китайского энергетического бизнес-форума, прошедшего в Пекине.

Он отметил, что задачу по достижению объема торговли, поставленную лидерами двух стран на 2024 году, Россия и Китай выполнят досрочно. "Торговля у нас с Китаем росла даже в самые сложные пандемийные годы, - напомнил Решетников - Наша торговля действительно перестраивается. Если мы посмотрим на торговые показатели [нашей] страны в целом, у нас 68% идет в рублях и юанях. Наша торговля с Китаем [на] 95% уже идет в рублях и юанях".

По словам министра, российско-китайская торговля "в целом остается сбалансированной", необходимые условия для ее развития уже созданы, хорошо работает и логистика.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между двумя странами за январь - сентябрь увеличился на 29,5%, до $176,41 млрд. Китайский экспорт вырос на 56,9%, составив $81,43 млрд, импорт из РФ - на 12,7%, до $94,98 млрд.