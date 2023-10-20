В Калининградской области с 1 января 2024 года планируют ввести туристический сбор

Его размер составит 100 рублей в сутки с человека

КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Калининградская область завершила подготовку к внедрению туристического сбора в области. При принятии соответствующего решения на федеральном уровне, его введут в регионе с 1 января 2024 года, сообщил ТАСС министр по культуре и туризму области Андрей Ермак.

"Если будет принято соответствующее решение на федеральном уровне, мы планируем ввести курортный сбор в регионе с 1 января 2024 года. Все проекты нормативных актов для его введения у нас готовы", - сказал министр.

До настоящего времени курортный сбор в качестве эксперимента было разрешено ввести только в отдельных регионах. Пока Калининградская область в их число не вошла несмотря на то, что здесь планировали ввести курортный сбор еще в 2022 году. Согласно данным опроса, проведенного Центром управления регионом, инициативу поддержали 80% опрошенных жителей области. "Мы очень рассчитываем, что до конца года решения будут приняты на федеральном уровне и Калининград либо включат в число регионов, где разрешено ввести курортный сбор, либо дадут возможность принять соответствующие нормативные акты в самом регионе нашему законодательному собранию", - сказал собеседник агентства.

Планируемая сумма сбора по-прежнему составляет 100 рублей в сутки с человека, исключая местных жителей и льготные категории, к которым, в частности, отнесены дети. От курортного сбора будут освобождены организованные группы спортсменов, которые прибывают в регион на соревнования или сборы, такие же правила касаются участников культурных мероприятий. Кроме того, сбор будет назначаться со вторых суток пребывания человека в области, рассказал министр.

При этом ожидается, что с учетом турпотока поступления от курортного сбора в бюджеты по области в целом превысят 200 млн рублей в год. Объемы поступлений зависят от количества и качества гостиниц в том или ином муниципалитете, поскольку средства коллективного размещения будут "агентами" курортного сбора, уточнил министр. Для Калининграда ожидаемая сумма - не менее 100 млн рублей в год, для Светлогорска - 60 млн рублей, для Зеленоградска - примерно 30 млн рублей. Эти средства планируется направлять на развитие туристской инфраструктуры, заключил он.