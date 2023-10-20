Эксперт рассказал о пользе двухфакторной авторизации на "Госуслугах"

Глава отдела исследования угроз ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов напомнил, что преимущество двухфакторной аутентификации заключается в дополнительной верификации доступа к личным данным пользователя

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Обязательный второй фактор защиты, который водится с 28 октября для всех пользователей портала "Госуслуги", усложняет хакерам взлом аккаунтов, заявил ТАСС глава отдела исследования угроз ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов. Даже при использовании второго фактора сохраняется шанс взлома, но речь уже пойдет о единичных случаях.

Эксперт напомнил, что преимущество двухфакторной аутентификации - в дополнительной верификации доступа к личным данным пользователя, вероятность взлома с ней серьезно снижается. Но, по словам Кувшинова, даже при использовании второго фактора злоумышленники могут взломать аккаунт - никто не может гарантировать 100% защиту.

Тем не менее, представитель ИБ-компании считает, что в случае с подключенным вторым фактором защиты речь пойдет лишь о единичных случаях проникновения. Например, когда хакеры пытаются получить доступ к данным определенного человека. И даже в этом случае попытки будут стоить мошенникам дополнительных усилий.

Ранее Минцифры в своем Telegram-канале сообщило о том, что второй фактор авторизации на портале "Госуслуг" станет обязательным с 28 октября. Министерство напомнило, что двухфакторная аутентификация необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных.

С 28 октября пользователи смогут единожды войти в аккаунт "старым" способом, чтобы уточнить данные и определиться с выбором дополнительной защиты.