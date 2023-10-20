Песков ответил на идею главы Латвии о закрытии Балтийского моря для России

Пресс-секретарь президента РФ призвал Эдгарса Ринкевичса подумать, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве "Северных потоков"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтику для РФ, призвал его подумать, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве "Северных потоков". Такое мнение представитель Кремля выразил, комментируя ТАСС инициативу остановить проход судов по Балтийскому морю в случае, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

"В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении "Северных потоков", что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?", - сказал Песков. Он заявил, что "Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода". "А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с "Северными потоками", нам очень интересно", - добавил он.

Ранее Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть Балтийское море, если газопровод Balticconnector повредила Россия. Он добавил, что перед таким шагом нужно дождаться результатов расследования. По словам латвийского лидера, хотя страны - участницы Североатлантического альянса еще не обсуждали подобные меры, союзники по НАТО договорились проводить патрули Балтийского моря.