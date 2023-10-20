Fesco планирует приобрести два узкофюзеляжных самолета

Председатель совета директоров компании Андрей Северилов заявил, что группа изучает и вопрос технического менеджмента судов, который неизбежно связан с приобретением самолетов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco сохраняет планы по приобретению самолетов для организации грузовых перевозок. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в кулуарах форума "Сделано в России".

"Сейчас мы обсуждаем вариант приобретения двух воздушных судов зарубежного производства", - ответил он на вопрос журналистов о планах приобретения собственного авиапарка группы, добавив, что это будут узкофюзеляжные самолеты.

По словам Северилова, группа изучает и вопрос технического менеджмента судов, который неизбежно связан с приобретением самолетов. "Рассматриваем возможность создания собственного сервиса в рамках группы или же вариант аутсорсинга", - отметил он.

Ранее Северилов сообщал в интервью ТАСС, что Fesco рассматривает возможность приобретения собственного воздушного флота для выполнения грузовых авиаперевозок. Авиадоставку грузов на рейсах грузовых компаний группа начала в 2022 году. Во внутреннем сообщении авиарейсы организованы из Москвы на Дальний Восток. В 2023 году Fesco запустила доставку грузов из Гонконга и Дубая в Москву.

О форуме

Организатором форума "Сделано в России" является Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".