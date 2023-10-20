Стоимость золота на Comex превысила $2 тыс. за тройскую унцию впервые с 31 июля

В максимуме цена золота достигала $2 001,6 за тройскую унцию

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $2 тыс. за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки. В последний раз стоимость драгметалла достигала этой отметки 31 июля.

В максимуме цена золота достигала $2 003,2 за тройскую унцию (+0,68%). К 17:10 мск золото торговалось на уровне $2 001,5 за унцию (+0,6%).

В то же время на Мосбирже снижались акции золотодобывающих компаний. По данным на 17:10 мск, акции Polymetal составляли 565 рублей за бумагу (-1,21%), акции "Полюса" снижались на 0,56%, до 11 821,5 рублей. Акции "Селигдара" дешевели до 81,34 рубля за бумагу (-2,18%), свидетельствуют данные торгов.