20 октября, 14:07

Решетников заявил, что карта туриста будет доступна гражданам КНР

Министр экономического развития России отметил, что должна быть удобна в использовании

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Платежная карта туриста для иностранцев будет доступна китайским путешественникам и крайне важно обеспечить удобство ее использования. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Определен перечень стран, граждане которых могут дистанционно открыть счет, - сообщил он журналистам по итогам V Российско-китайского энергетического бизнес-форума, который прошел в Пекине. - Им [туристам из КНР] будет доступно, мы будем продвигать этот проект в разных формах. Есть еще ряд идей, но нам очень важно, чтобы китайским гражданам было комфортно здесь платить".

Как уточнил Решетников, технологически Китай уже "перешагнул тему пластиковых карт и сразу оказался на следующем этапе".

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников. Это, по его словам, стимулирует туристический поток в российских регионах, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран. 

Теги:
РоссияКитайРешетников, Максим Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация