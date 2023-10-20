Решетников заявил, что карта туриста будет доступна гражданам КНР

Министр экономического развития России отметил, что должна быть удобна в использовании

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Платежная карта туриста для иностранцев будет доступна китайским путешественникам и крайне важно обеспечить удобство ее использования. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Определен перечень стран, граждане которых могут дистанционно открыть счет, - сообщил он журналистам по итогам V Российско-китайского энергетического бизнес-форума, который прошел в Пекине. - Им [туристам из КНР] будет доступно, мы будем продвигать этот проект в разных формах. Есть еще ряд идей, но нам очень важно, чтобы китайским гражданам было комфортно здесь платить".

Как уточнил Решетников, технологически Китай уже "перешагнул тему пластиковых карт и сразу оказался на следующем этапе".

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников. Это, по его словам, стимулирует туристический поток в российских регионах, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран.