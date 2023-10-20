Белоусов: вопрос о праве венчурных предпринимателей на риск нужно решать системно

Первый вице-премьер РФ в качестве первого необходимого элемента условий для роста стартапа назвал необходимую метрику для описания технологического стартапа

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Венчурные предприниматели должны иметь "право на риск" в случае неполучения результатов интеллектуальной деятельности. Этот вопрос нужно решать системно и готовить соответствующий закон, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на пленарной сессии форума "Сделано в России 2023".

"Необходимая часть - это право на риск. А у нас сегодня получается так, это хорошо известно, что у нас любые формы государственной поддержки, связанные с бюджетом, радикально противоречат возможности неполучения результата интеллектуальной деятельности", - отметил Белоусов, говоря о правовой среде для стартапов.

"Если в тексте нашего бюджетного законодательства неполучение результата интеллектуальной деятельности, это означает как минимум нецеловое использование средств, а это уже статья уголовного кодекса. Эту задачу тоже надо решать. Мы сейчас думаем, как ее решить системно, готовить соответствующий закон и так далее", - пояснил Белоусов.

В качестве первого необходимого элемента условий для роста стартапа Белоусов назвал необходимую метрику для описания технологического стартапа. По словам Белоусова, если нет метрики, нет языка не только описания "единорогов", но и даже технологических стартапов.

Первый вице-премьер также отметил, что должен быть механизм идентификации. "Если у нас есть язык описания, нужно отличать что такое будущий перспективный технологический стартап, что такое будущий единорог, а что не является. Здесь сделан первый шаг по этому пути, я имею в виду закон <...> о малых технологических компаниях, и впервые сделана попытка объяснить на нормативно-правовом языке, что является малой технологической компанией, а что нет, что является будущим стартапом, а что - нет", - отметил Белоусов.

Ранее Белоусов сообщал журналистам, что летом 2023 года был принят специальный закон о малых технологических компаниях, который дает возможность определить критерии малой технологической компании и фокусирует на этих компаниях меры поддержки.

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Москве 19-20 октября. Организатором форума является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.