АКРА подтвердило кредитный рейтинг девелопера "Пионер" на уровне А-(ru)

Он обусловлен сильной оценкой операционного риск-профиля, комфортной долговой нагрузкой компании, очень высокими показателями рентабельности и обслуживания долга, а также сильными оценками ликвидности и денежного потока", говорится в материалах агентства

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг девелоперской компании "Пионер" на уровне А-(ru). Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности "Пионер" на уровне А-(ru). В 2022 и 2021 годах компания также сохраняла данный высокий рейтинг", - говорится в материалах.

Отмечается, что "рейтинг обусловлен сильной оценкой операционного риск-профиля, комфортной долговой нагрузкой компании, очень высокими показателями рентабельности и обслуживания долга, а также сильными оценками ликвидности и денежного потока". Согласно отчету АКРА, по результатам девяти месяцев 2023 года зафиксировано восстановление объема продаж в денежном выражении до уровня аналогичного периода 2021 года.

Агентство позитивно оценивает существенное пополнение компанией земельного банка за прошлые годы, что позволит в короткие сроки увеличить портфель текущего строительства до уровня свыше 1 млн кв. м. По итогам текущего года АКРА ожидает рост выручки компании более чем на 60% к показателю за 2022 год, принимая во внимание стабильный спрос на рынке жилой недвижимости в первой половине года и ажиотажный всплеск в третьем квартале, значительное увеличение объема продаж коммерческой недвижимости, а также рост среднего процента готовности портфеля проектов.

Девелопер "Пионер" с 2001 года специализируется на строительстве многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Занимается строительством жилых проектов High Life, Opus, Pride, LIFE Варшавская. На сегодняшний день в портфеле компании - около 3 млн кв. м построенного жилья.