В Дубне началось строительство завода по производству жизненно необходимых лекарств

На первом этапе компания сможет производить более 55 млн единиц лекарственных препаратов в год

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Работы по строительству завода компании "Аргументум фарма", на котором будут производить жизненно необходимые лекарства, начались на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье, инвестиции в проект составят более 1,8 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Компания "Аргументум фарма" приступила к строительству предприятия в ОЭЗ "Дубна", которое займется производством лекарственных средств, в том числе тех, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Общий объем инвестиций - более 1,8 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

К настоящему времени строители уже возвели колонны и каркас здания. Закончить строительство и запустить в работу первую очередь научно-производственного комплекса площадью свыше 6,5 тыс. кв. м планируется до конца II квартала 2025 года.

Согласно данным министерства, на предприятии будут производить лекарственные средства, которые предназначены для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда. Также здесь будут создавать анальгетики, в том числе длительного действия, и препараты, предназначенные для лечения ревматических и онкологических заболеваний.

Отмечается, что на первом этапе компания сможет производить более 55 млн единиц лекарственных препаратов в год. На предприятии создадут свыше 100 рабочих мест, с запуском второй очереди штат будет увеличен. Проект будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области.