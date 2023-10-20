На Украине использовали арестованные средства банков РФ для выплаты компенсаций за жилье

Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что "самая большая сумма была от дочки российского Сбербанка"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Украинские власти использовали замороженные средства работавших в стране российских банков для выплаты компенсаций жителям за утерянное жилье. Об этом сообщила глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"По состоянию на сегодняшний день для выплаты компенсаций [за поврежденное или утерянное из-за боевых действий жилье] мы использовали арестованные средства российских банков, которые работали на территории Украины. Самая большая сумма была от дочки российского Сбербанка", - приводит слова Шуляк агентство Укринформ.

По его сведениям, на данный момент на такие компенсации было направлено 4,4 млрд гривен (примерно $120,7 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины).

10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории страны. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает глава государства. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых введены санкции. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество.

В августе 2023 года Служба безопасности Украины сообщила, что власти страны в течение 2022-2023 годов арестовали связанные с РФ или ее резидентами активы более чем на $5 млрд. В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимости десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "Русал", "Группа ГМС", "Татнефть", а также банки.