Путин поручил подготовить предложения по установкам "мегасайенс" в научном центре Росатома

Глава государства ожидает исполнения поручения до 15 февраля 2024 года

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию в Национальном центре физики и математики Росатома трех научных установок класса "мегасайенс". Ориентир для получения на них первых результатов мирового уровня - 2030 год, следует из поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с госкорпорацией "Росатом", Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и представить предложения, касающиеся создания в Национальном центре физики и математики госкорпорации "Росатом" трех научных установок класса "мегасайенс" в целях получения первых научных результатов мирового уровня к 2030 году", - говорится в одном из пунктов.

Поручение должно быть исполнено до 15 февраля 2024 года.

Кроме того, правительство РФ при участии Росатома с учетом ранее данных поручений должно дополнительно рассмотреть вопрос о создании и развитии не менее семи новых уникальных лабораторий Национального центра физики и математики, в том числе за счет федерального бюджета, собственных средств и иных источников. Доклад по этому вопросу Путин ждет до 15 декабря, далее - ежегодно.

Сеть уникальных научно-исследовательских установок класса "мегасайенс" должна обеспечить создание в России прорывных технологий на основе синхротронных и нейтронных исследований. Строятся они в рамках нацпроекта "Наука и университеты".