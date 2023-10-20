ЦБ одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае

Банк планирует стать первым частным российским банком, который откроет полноценные филиалы сразу в двух ключевых городах КНР

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае, заявил главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский, выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России 2023".

"Мы сейчас идем по пути открытия филиалов в Китае - в Шанхае как в бизнес-столице, в Пекине - как в политической столице. <…> Нам Центральный банк наш российский одобрил только что открытие этих двух филиалов. За это Центробанку отдельное спасибо. Особенно спасибо, что они подошли к этому супер не бюрократично, мы сэкономили три месяца плановой процедуры. Так что теперь работа уже на стороне китайского регулятора", - сказал Верхошинский.

Ранее совет директоров Альфа-банка принял решение о создании двух филиалов в Китае - в Пекине и Шанхае. Банк планирует стать первым частным российским банком, который откроет полноценные филиалы сразу в двух ключевых городах Китая.

Кроме того, кредитная организация отмечала, что считает развитие бизнеса с Китаем стратегически важным. С начала 2023 года Альфа-банк является лидером по кредитованию в юанях - на него приходится треть всех юаневых кредитов в России.