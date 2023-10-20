20 октября, 14:58

Путин поручил выделить допфинансирование филиалу МГУ им М.В. Ломоносова в Сарове

Глава государства ожидает исполнение поручения до 20 ноября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству выделить в 2024-2026 годы дополнительные бюджетные средства на строительство научно-образовательной инфраструктуры филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи с молодыми учеными-ядерщиками, прошедшей 8 сентября 2023 года.

"Представить предложения о выделении в 2024-2026 годах из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на строительство объектов научно-образовательной инфраструктуры филиала Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова в городе Сарове в рамках федеральной адресной инвестиционной программы", - говорится в перечне.

Это поручение должно быть выполнено к 20 ноября 2023 года.

Кроме того, кабмину совместно с МГУ и Росатомом поручено определить особенности финансирования научной и образовательной деятельности саровского филиала и стипендиального обеспечения его студентов. Доклады по этим темам президенту должны быть представлены до 15 ноября 2023 года и до 15 марта 2024 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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