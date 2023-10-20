Компания в Индии решила отказаться от новых заказов на пошив формы для полиции Израиля

Глава фирмы Томас Оликал заявил, что такое решение приняли после новостей о ведущейся войне

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. Компания из индийского штата Керала Maryan Apparel решила отказаться от новых заказов на пошив формы для израильской полиции, пока продолжается эскалация палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава фирмы Томас Оликал.

Еще в четверг Оликал рассказывал индийским журналистам, что полиция Израиля сделала новый заказ компании Maryan Apparel, с которой сотрудничает с 2015 года. По его словам, портные в городе Каннур, где расположено ее производство, ежегодно поставляют в Израиль 100 тыс. форменных рубашек и других товаров. В пятницу он уточнил, что компания выполнит текущие заказы полиции Израиля, отправка которых будет продолжаться до конца года. После этого она прекратит принимать новые, пока идет активная фаза конфликта.

"Мы приняли это решение после новостей о ведущейся войне, особенно нас огорчили новости о гибели женщин и детей в больнице [Аль-Ахли] в Газе. Хотя обе стороны отрицают причастность к этому инциденту, мы решили, что нам лучше не иметь прямых или косвенных связей с этим. Мы приостанавливаем деловое соглашение до тех пор, пока война не закончится, поскольку это наше моральное обязательство", - приводит слова Оликала издание Times of India.

Бизнесмен подчеркнул, что компания не занимает чьей-либо позиции в конфликте. По его словам, "если сейчас Палестина обратится к нам с заказом, мы его также не примем". "Мы не придерживаемся антиизраильских взглядов. Мы не хотим участвовать в политике. Для нас не будет проблемой продолжить сотрудничество с израильскими властями после того, как война закончится. У нас хорошие отношения с ними, и мы надеемся, что они с пониманием отнесутся к нашему решению. Мы лишь доносим до них нашу позицию", - добавил Оликал.