"Укрэнерго" начинает применять правила ЕС для упрощения импорта электричества из Европы

Как заявил глава компании Владимир Кудрицкий, первый аукцион по продаже доступа к пересечению линий электропередачи между Украиной и Румынией по правилам ЕС состоится 2 ноября, а с другими странами - соседями из Евросоюза пройдет после того, как их операторы проведут необходимые согласования

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Компания "Укрэнерго" собирается применять правила Евросоюза, чтобы упростить импорт электроэнергии из стран Европы в осенне-зимний период, соответствующие соглашения подписаны с операторами Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Украина переходит на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспортеров и импортеров электроэнергии. Соглашение про это мы подписали с румынским оператором Transelectrica. <...> Также компания "Укрэнерго" сделала финальный шаг, требовавшийся от Украины для запуска аукционов по европейским правилам с Венгрией, Словакией и Польшей. В частности, с операторами энергосистем этих стран мы подписали соглашение о присоединении к общеевропейской аукционной платформе JAO", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Кудрицкого, первый аукцион по продаже доступа к пересечению линий электропередачи между Украиной и Румынией по правилам ЕС состоится 2 ноября, а с другими странами - соседями из Евросоюза пройдет после того, как их операторы проведут необходимые согласования.

"Беспрепятственный импорт электричества из Европы критически важен для прохождения зимы. <...> Подписанные соглашения позволяют увеличивать число возможных источников поставки. Однако сегодня для импорта существуют регуляторные препятствия, которые делают импортные операции убыточными. Важно, чтобы к началу холодов эти препятствия были устранены", - добавил глава "Укрэнерго".

В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. До этого он сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября 2022 года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование.