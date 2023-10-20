20 октября, 15:22

Источники: правительство пока не планирует запрещать экспорт керосина

По информации собеседников агентства, такая мера в настоящий момент не требуется

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует в настоящий момент запрещать экспорт керосина, хотя этот вопрос и поднимался на совещании вице-премьера Александра Новака с нефтяниками. Об этом ТАСС сообщили два источника в отрасли.

Собеседники агентства отметили, что, по информации вице-премьера и Минэнерго, такая мера в настоящий момент не требуется.

Сама идея запрета экспорта керосина связана с традиционными для России опасениями дефицита зимнего дизельного топлива, который производится с добавлением керосиновой фракции.

Правительство уже рекомендовало нефтяникам превентивно нарастить производство зимнего дизеля до наступления холодов.

При этом в СМИ ранее появилась информация о том, что Новак поручил изучить возможный запрет экспорта керосина для обеспечения рынка РФ зимним дизельным топливом. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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