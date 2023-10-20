Путин поручил разработать программу развития социальной инфраструктуры Сарова

Соответствующий доклад необходимо представить до 15 декабря

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить разработку, утверждение и реализацию программы развития социальной инфраструктуры закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области, в том числе Национального центра физики и математики (НЦФМ) госкорпорации "Росатом", сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом" и правительством Нижегородской области обеспечить разработку, утверждение и реализацию комплексной программы развития социальной инфраструктуры закрытого административно-территориального образования - города Сарова Нижегородской области, включая Национальный центр физики и математики госкорпорации "Росатом", - говорится в сообщении.

Доклад необходимо представить до 15 декабря 2023 года, далее - один раз в полгода. Ответственные за разработку, утверждение и реализацию программы - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Национальный центр физики и математики (НЦФМ) в Сарове строится по поручению президента РФ Владимира Путина. В создании НЦФМ принимают участие специалисты Росатома, ученые из Российской академии наук, МГУ имени Ломоносова, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций.

На территории ЗАТО "Саров" находится Российский федеральный ядерный центр, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.